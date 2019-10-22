Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

В течение месяца будут назначены новый судья и дата первого заседания, после чего рассмотрение дела начнётся заново.

Уголовное дело режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

По её словам, в течение 30 суток будут назначены судья и дата первого заседания. Отмечается, что судебный процесс начнётся заново.

Как уже сообщал Лайф, в середине сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников получил от Минкультуры РФ 214 миллионов рублей на проект "Платформа". Для его реализации он создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлёк Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву и других знакомых. Затем они похитили часть денег, выделенных из бюджета.