В Испании любовник убил россиянку на глазах у дочери

При этом 54-летнему мужчине по решению суда было запрещено приближаться к бывшей возлюбленной.

Национальная полиция Испании устанавливает обстоятельства гибели россиянки в городе Дении. Об инциденте сообщает газета El Pais.

По основной версии, 44-летнюю женщину рано утром 22 октября убил её бывший возлюбленный, который также является гражданином РФ. Издание сообщает, что убийство произошло на глазах у 11-летней дочери погибшей.

Мужчина проник в квартиру через балкон с помощью лестницы. Дочь погибшей вызвала скорую помощь и сообщила о нападении на мать. За несколько минут до этого в правоохранительные органы обращался сосед, услышавший крики.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, женщина уже была мертва. По предварительной версии, она скончалась от глубокого пореза в районе шеи. Предполагаемого убийцу арестовали. Все обстоятельства инцидента уточняются.

Издание сообщает, что ранее женщина рассталась с 54-летним возлюбленным и по решению суда ему было запрещено к ней приближаться, так как в её отношении действовал запретительный приказ.