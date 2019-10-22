Экс-кавээнщик Сивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБО Украины

Артист отметил, что члены его команды, как и он, являются "выходцами из Донбасса" и у всех есть "огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах".

Шоумен и бывший кавээнщик Сергей Сивохо, начавший политическую карьеру, рассказал о своей должности советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

— Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами и работать буду с большой и целеустремлённой командой, — написал Сивохо в "Фейсбуке".

При этом он отметил, что члены его команды, как и он, являются "выходцами из Донбасса" и у всех есть "огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах".

При этом бывший участник КВН призвал подписчиков не спешить с преждевременными выводами и дождаться первых результатов работы.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса известного в стране бывшего участника КВН и продюсера "Квартала-95" Сергея Сивохо.