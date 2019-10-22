Под Иркутском водитель дважды переехал бабушку и скрылся — видео

Женщина госпитализирована с переломами костей таза и голени и черепно-мозговой травмой.

В городе Ангарске Иркутской области водитель праворульной легковушки во дворе жилого дома сбил пожилую женщину. После этого он сдал назад и ещё раз проехался по бабушке. Лайф публикует видео чудовищного происшествия.

На кадрах видно, как у подъезда автомобиль сзади сбивает женщину. После этого из машины выходит пассажир, который даже не пытается оказать помощь пострадавшей. Водитель же трогается с места и ещё раз проезжает по пенсионерке.

После этого автомобиль нашли брошенным. Полиция устанавливает личности водителя и пассажира.

64-летняя пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза и голени.