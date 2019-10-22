В центре Москвы таксист напал на пассажира с ножом — видео

Согласно документу из клинической больницы, потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью.

В Москве полицейские задержали водителя такси, который несколько раз ударил ножом пассажира. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ссора между 52-летним таксистом и мужчиной произошла вечером 21 октября на Тестовской улице. Словесная перепалка, переросшая в драку, началась ещё в машине.

— В ходе конфликта водитель высадил 32-летнего москвича из салона автомобиля такси. При этом он предметом, схожим с ножом, нанёс пассажиру ранения в поясничную область и левую кисть, — говорится в сообщении.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, водитель продолжил расправу на проезжей части: бил мужчину ногами и кулаками.

В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Получившего ранения москвича госпитализировали, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.