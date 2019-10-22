Число заключённых в России опустилось до исторического минимума

Количество осуждённых в исправительных колониях РФ снизилось до 434 тысяч человек и достигло исторического минимума. Об этом сообщили представители Федеральной службы исправления наказаний (ФСИН).
— Следует отметить, что численность осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России, — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".
На 1 октября число заключённых составляло 434 303 человека, хотя в начале года показатель превышал отметку в 436 тысяч.
Наиболее заметно изменение ситуации в Свердловской области, где число осуждённых уменьшилось на 1344 человека. Также в ведомстве отметили Пермский (1249 человек) и Красноярский (1172) края.
Также меньше стало число тех, кто находится в следственных изоляторах. Тогда как на 1 октября их количество составляет 98 301 человек, годом ранее это число составляло 100 581.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал прокуратуру усилить надзор за условиями содержания заключённых.
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