В Волгограде задержали двух военных, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Правовую оценку действиям контрактников даст военная прокуратура, куда полиция уже направила материалы дела.

В Волгограде полиция задержала двух контрактников, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь на Аллее Героев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

— Они сидели на корточках рядом с Вечным огнём, грелись и щёлкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь, — рассказали в пресс-службе.

Полиция направила материалы по инциденту в военную прокуратуру, где будет дана правовая оценка действиям мужчин.

Ранее в приморском Уссурийске были задержаны и арестованы вандалы, засыпавшие Вечный огонь землёй.