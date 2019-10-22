В Волгограде задержали двух военных, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

В Волгограде полиция задержала двух контрактников, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь на Аллее Героев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
— Они сидели на корточках рядом с Вечным огнём, грелись и щёлкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь, — рассказали в пресс-службе.
Полиция направила материалы по инциденту в военную прокуратуру, где будет дана правовая оценка действиям мужчин.
Ранее в приморском Уссурийске были задержаны и арестованы вандалы, засыпавшие Вечный огонь землёй.
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