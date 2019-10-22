"Коммунисты России" усомнились, что "Белорусский вокзал" снял Смирнов

Глава партии потребовал у Министерства культуры провести расследование и убрать имя режиссёра из титров.

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что советский фильм "Белорусский вокзал" не мог снять режиссёр Андрей Смирнов.

— Смирнов заявил, что "вдоль Кремлёвской стены лежат бандиты, которые убивали и грабили". Напомню, что у Кремлёвской стены лежат Гагарин, Горький, Толбухин, Фрунзе и многие другие достойные сыны и дочери Отечества. Фильм снял наверняка кто-то другой, а режиссёр-антисоветчик, вероятно, просто присвоил себе чужую работу и славу, — цитирует Малинковича пресс-служба партии.

Лидер "Коммунистов России" также призвал Министерство культуры РФ провести расследование по этому вопросу и убрать из титров "Белорусского вокзала" имя Смирнова, который оскорбительно высказывается об СССР.

— Смирнова надо поставить на место! Призываем Генеральную прокуратуру возбудить в отношении Смирнова уголовное дело за оскорбление памяти героев Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, — добавил Малинкович.

Ранее в одном из интервью режиссёр киноленты "Белорусский вокзал" Андрей Смирнов нецензурно высказался о Ленине и заявил, что россияне до сих пор "живут в совке".