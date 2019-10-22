Песков оценил данные Росстата о благополучии россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что затрудняется с оценкой данных Росстата о количестве россиян, которые на заработанные деньги могут позволить себе лишь продукты и одежду.

По его словам, такие вопросы лучше адресовать учёным и социологам. Он также добавил, что не понимает, откуда берутся такие данные.

— Буквально несколько месяцев тому назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь и так далее. Откуда берутся эти данные? Трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь могут... Наверное, лучше, чтобы социологи и учёные это объясняли, — заявил он.

Как уточняет РИА "Новости", ранее в исследовании Росстата сообщили, что 49,4% россиян заработанных денег хватает только на продукты и одежду. При этом в первом квартале текущего года этот показатель составлял 49,2%.

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