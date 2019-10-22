Пьяный москвич устроил стрельбу из травмата во дворе дома

Объяснить свои действия в беседе с сотрудниками правоохранительных органов гражданин не смог.

На юго-востоке Москвы пьяный 43-летний мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба центрального округа Росгвардии.

Инцидент произошёл в спальном районе во дворе жилого дома. Москвич в состоянии алкогольного опьянения разгуливал на улице и стрелял в воздух из травматического пистолета. Об этом в Росгвардию сообщил услышавший выстрелы охранник одного из объектов, расположенного по соседству с жилыми домами.

— При обследовании территории сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного гражданина, который по внешним признакам был пьян, — говорится в сообщении.

В беседе со стражами правопорядка объяснить свои действия мужчина не смог. В результате задержанного передали полицейским, а оружие конфисковали.