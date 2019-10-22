Под Иркутском задержали водителя, дважды переехавшего бабушку

34-летний безработный помещён под административный арест. Автомобиль отвезли на спецстоянку.

В Ангарске задержали водителя автомобиля "Сузуки", дважды переехавшего бабушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Проводится доследственная проверка, водителю предстоит пройти экспертизу, которая определит, был ли он трезв в момент ДТП. Сейчас 34-летний мужчина помещён под административный арест на 15 суток. Автомобиль находится на спецстоянке.

Ранее Лайф сообщал, что пенсионерка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза и голени.