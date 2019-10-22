Шестимесячную девочку бросили на улице в центре Москвы

В центре Москвы на улице Щепкина обнаружили брошенную шестимесячную девочку. По предварительным данным, малышку оставил мужчина и сам ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

— Организована доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки, — пояснили в ведомстве.

Малышка сейчас в инфекционной больнице. Ее состояние медики оценивают как хорошее, сообщили Лайфу в экстренных службах.