Стало известно, где российские туристы планируют встретить Новый год

При этом продажи заграничных туров значительно превысили прошлогодние показатели.

Россияне заинтересовались заграничными турами в новогодние каникулы и уже начали бронировать предложения, рассчитанные на этот период, сообщает аналитическая служба АТОР.

По словам экспертов, каждый четвёртый тур, который приобретают россияне, покупается на зимний период. При этом количество таких бронирований заметно выше, чем год назад. Некоторые участники рынка заявляют, что продажи увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Среди самых популярных зарубежных направлений туроператоры выделили Таиланд, ОАЭ, Турцию, Доминикану, Кубу и Вьетнам.

При этом Таиланд является единственным направлением, которое уже десять лет держится в тройке самых популярных у соотечественников. Также активнее идут продажи туров в ОАЭ. Турция пока стабильно держится на своём месте, однако есть основания полагать, что ей удастся вырваться на вторую строчку рейтинга.

Но, несмотря на всплеск интереса к путешествиям, в этом году большинство россиян будут встречать Новый год дома. Есть и те, кто отправится в путешествие по стране. Большинство (80%) таких путешественников будут сами планировать свой отдых, полагаясь на помощь интернет-сервисов.

Ранее Лайф узнал о самых популярных внутренних направлениях у россиян на Новый год.