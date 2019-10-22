Россия, ЕС и Украина провели технические консультации по газу

Представители России, Евросоюза и Украины обсудили подготовку переговоров по газу, которые состоятся 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

— Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трёхсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегаты обсудили взаимодействие между операторами газотранспортных систем (ГТС) Украины и России, а также тарифообразование при транспортировке газа и прогресс Украины в создании независимого оператора ГТС.

Напомним, накануне Александр Вучич заявил, что Сербия увеличит закупки газа в России. Президент отметил, что он устраивает страну и по цене, и по процентному содержанию метана.