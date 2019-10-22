У американцев на МКС сломался чайник, и они пришли завтракать к россиянам

Теперь им приходится ходить в российский модуль "Звезда", чтобы выпить чаю или подогреть еду.

В американском сегменте Международной космической станции произошло короткое замыкание, в результате чего сломался нагреватель воды. Об этом командир МКС Лука Пармитано рассказал во время переговоров с ЦУП в Хьюстоне, трансляцию которых ведёт NASA.

Теперь на МКС выпить чаю и поесть можно только на кухне в российском модуле "Звезда". Пармитано попросил специалистов решить вопрос со сломанным нагревателем как можно быстрее. Устройство используется также для приготовления сублимированной пищи. Кроме того, на кухне есть плита для разогрева консервированных продуктов.

Сейчас на станции находятся Пармитано, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка.