Дважды переехавший бабушку водитель заявил, что не справился с эмоциями — видео

Мужчина признался, что запаниковал, поэтому не оказал помощь потерпевшей и скрылся с места ДТП.

Водитель, дважды переехавший пенсионерку в Ангарске, рассказал об аварии. Видео было опубликовано в инстаграме ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина признался, что помощь потерпевшей не оказал и скрылся с места ДТП, так как не справился с эмоциями.

— В содеянном раскаиваюсь. Не хотел, чтоб так получилось, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ангарске водитель легкового автомобиля во дворе жилого дома дважды сбил пожилую женщину. 64-летняя пострадавшая госпитализирована с травмами и переломами. Позже виновника аварии задержали.