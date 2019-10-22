Под Мурманском пять дней искали школьников, а они уехали "путешествовать"

Двое подростков планировали добраться до Москвы, но их задержали на АЗС в Петербурге.

Двух 12-летних мальчиков из Мончегорска, которые пропали пять дней назад, нашли в Петербурге, куда они доехали автостопом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление СКР по Мурманской области.

Уточняется, что ребята пропали 18 октября. И за пять дней они успели доехать автостопом до Петербурга, преодолев по трассе 1207 километров. Школьники планировали добраться до Москвы, но их задержали на АЗС на Московском шоссе.

Следствие выяснило, что мальчики заранее планировали путешествие и даже поделились этой идеей со знакомыми. Сейчас правоохранители выясняют мотивы ребят.

Ранее в СКР сообщили, что сейчас в розыске находится 830 несовершеннолетних, которые пропали начиная с 80-х годов. Также отмечается, что в 2019 году было возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении детей.