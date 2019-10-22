Батюшки освоили TikTok, чтобы троллить атеистов

А ещё в их аккаунте можно найти философские зарисовки о вере, музыкальные видео и молитвы. Посмотрите сами.

Священники из интернет-проекта "Батюшка онлайн" зарегистрировали аккаунт в социальной сети TikTok, где теперь они размещают видео о вере, поиске смысла жизни, музыкальные зарисовки и даже шутки. За несколько дней на православный аккаунт подписалось более трёх тысяч пользователей, а видео набирают десятки и даже сотни тысяч просмотров.

Один из самых любопытных жанров — мягкий троллинг атеистов в стиле: "Если атеисты говорят, что Бога нет, то в кого они тогда не верят?" И всё это — под музыку и в узнаваемом для TikTok режиме видеоселфи.

Одним из первых "батюшек-тиктокеров" стал иерей Святослав Шевченко из Благовещенска. Его видео за сутки после публикации попало в тренды и набрало более 400 тысяч просмотров. Наши коллеги из News.ru связались со священником, чтобы узнать, что его вдохновило на создание видео. Оказалось, что ему просто нравится работать с молодёжью. У клирика Благовещенского кафедрального собора дети и крестники подросткового возраста, которые увлекаются сервисом TikTok. Святослав тоже решил стать "тиктокером", чтобы они получали больше качественного контента.

— Очень много подписчиков пишут в личку. Стараюсь всем помочь, за каждого помолиться и понимаю, что сегодня с молодёжью нужно говорить на совсем другом языке. Мир Интернета — принципиально иное пространство, глобальная Сеть открывает новые возможности. И, конечно, священники должны быть там, где их паства, — рассказал изданию священник.

Напомним, что интернет-проект "Батюшка онлайн" был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла. Изначально он был создан для того, чтобы священники и архиереи Русской православной церкви могли отвечать на вопросы верующих и сомневающихся в режиме реального времени. Но сейчас проект уже вышел за рамки вопросов и ответов. На данный момент в проекте "Батюшка онлайн" участвует более ста известных священников, среди которых есть профессиональные музыканты, учёные, юристы, спортсмены, писатели, журналисты. Это батюшки из разных городов России, а также Украины, Белоруссии, Германии, США, Канады и других стран.