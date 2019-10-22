В Осло неизвестный угнал машину скорой и сбил прохожих — видео

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Одним из пострадавших оказался ребёнок, который в момент наезда был в коляске. После происшествия его доставили в больницу.

В районе Турсхов в Осло неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи и сбил на ней несколько человек. Об инциденте сообщает телеканал NRK.

В ходе погони полиции пришлось несколько раз выстрелить в автомобиль, чтобы остановить его.

Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооружённым мужчиной. Были произведены выстрелы, он ранен, сообщили в полиции Осло.

Одним из пострадавших оказался ребёнок, который в момент наезда был в коляске. После происшествия его доставили в больницу.

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