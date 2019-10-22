Американский ракетный эсминец вошёл в порт Батуми

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вошел в порт грузинского Батуми. Об этом сообщает американское посольство в Тбилиси.
The #USSPorter visits Batumi Port https://t.co/k5OEURcgp7 pic.twitter.com/q7xGGGU49k— U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) 22 октября 2019 г.
— Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе, — говорится в заявлении американской дипмиссии в Грузии.
13 октября этот же корабль заходил в порт Одессы.
Добавим, у эсминца USS Porter 90 ракетных пусковых установок, причем он может быть вооружен крылатыми ракетами "Томагавк" или же зенитными или противолодочными ракетами.
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