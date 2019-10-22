Американский ракетный эсминец вошёл в порт Батуми

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вошел в порт грузинского Батуми. Об этом сообщает американское посольство в Тбилиси.

— Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе, — говорится в заявлении американской дипмиссии в Грузии.

13 октября этот же корабль заходил в порт Одессы.

Добавим, у эсминца USS Porter 90 ракетных пусковых установок, причем он может быть вооружен крылатыми ракетами "Томагавк" или же зенитными или противолодочными ракетами.