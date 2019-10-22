Лайф публикует имена двух погибших, чьи тела нашли после прорыва дамбы

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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили тела двух рабочих, которые числились пропавшими без вести. По данным Лайфа, это Александр Козел и Евгений Гриценко.

Сейчас продолжается поисковая операция. Судьба ещё троих рабочих остаётся неизвестной.

Сегодня стало известно, что жертвами трагедии стали 17 человек.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Накануне суд арестовал директора артели, а также горного мастера и начальника участка прииска.

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