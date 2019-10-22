"Азов" оскорбился из-за планов США признать полк террористической организацией

Украинский нацбатальон не согласен с обращением американских конгрессменов в Госдеп.

Националисты украинского полка "Азов" отреагировали на намерение конгрессменов США признать его террористической организацией. Соответствующее заявление появилось на сайте полка.

— Данное обращение является не чем иным, как информационной атакой на Украину, её суверенитет и государственную безопасность, — говорится в заявлении.

Также руководство "Азова" назвало просьбу конгрессменов полной чушью.

— Мы считаем, что, приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте, — добавили в полку.

Напомним, ранее члены американского конгресса потребовали признать украинский нацбатальон "Азов" террористической организацией. По их словам, сторонники полка придерживаются ультраправых взглядов.