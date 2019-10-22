Эксперт рассказал, когда цены на гречку вернутся к норме

Также Злочевский отметил, что о подорожании продукта на 50% не может быть и речи.

Цены на гречневую крупу вернутся к норме к концу года. Об этом заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский, комментируя информацию о подорожании продукта.

— Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы, — сказал Злочевский в эфире НСН.

Эксперт добавил, что гречка — поздняя культура, а следовательно, урожай начнёт поступать ближе к 2020 году. Тогда и цены вернутся в прежнее состояние. При этом Злочевский отметил, что о подорожании на 50% речи не идёт.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что из-за низкого уровня урожая цены на гречневую крупу могут вырасти от 20% до 50%.