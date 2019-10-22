Российские инженеры показали уникальные технологии для поиска пропавших людей

В России прошёл финал конкурса "Одиссея", в рамках которого 130 инженерных команд из 42 городов полтора года создавали технологичные инструменты для повышения эффективности поисково-спасательных операций. Лайф рассказывает о самых инновационных решениях.

Победила московская команда "Стратонавты". Она, как пишет портал "Открытые НКО", создала комплексную многоэлементную систему. В неё входят беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, видеокамеры высокого разрешения, мобильный центр управления поиском, система радиомаяков для координации поисковых отрядов и аэростаты, оборудованные системой ретрансляции сигналов.

— Все элементы объединены в единую радиосеть, где каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков. Это позволяет управлять несколькими устройствами одновременно, увеличивая зону поиска и возможности обнаружения пропавшего, координировать работу поисково-спасательного отряда на площади до 300 кв. км в режиме реального времени, в том числе в местах без источника связи, — говорит Денис Ефремов, капитан "Стратонавтов".

Технология доказала свою эффективность в полевом испытании. С помощью системы команда поисковиков-спасателей смогла найти человека в лесу на площади 4 кв. км всего за 45 минут. Известная организация "Лиза алерт" уже заявила о готовности взять ноу-хау на вооружение.

Помимо "Стратонавтов" жюри конкурса высоко оценило работу питерской команды инженеров "Вершина". Она разработала двухдиапазонную оптическую систему автоматического обнаружения людей в любое время дня и ночи. Инструмент "Вершины" способен самостоятельно исследовать зону площадью до 15−20 кв. км за три часа вне зависимости от погодных условий.

Также "Одиссея" не оставила без внимания труд якутских разработчиков из команды "Находка". Она придумала сеть звуко-световых радиомаяков, которая способна работать без сотовой связи. Маяки "Находки" уже помогали якутским поисковикам спасать людей.

Проект "Одиссея" был инициирован благотворительным фондом АФК "Система" в июле 2018 г. Каждую из упомянутых технологий доработали на средства грантового фонда корпорации, равного 30 млн рублей.