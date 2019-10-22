Под Волгоградом многодетная мать погибла, вернувшись в горящий дом за смартфоном

Муж 29-летней погибшей рассказал, что замыкание началось после того, как домочадцы включили обогреватель.

В Волгоградской области при пожаре погибла мать четверых детей, вернувшаяся в горящий дом за мобильником. О происшествии сообщает "Блокнот Волгоград" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

По данным издания, поздно вечером 21 октября в доме произошло замыкание электропроводки и начался пожар. Муж 29-летней женщины винит в этом включённый обогреватель.

— Замкнуло проводку, я выбежал на улицу, ничего нет, захожу обратно в дом, а там уже огонь. Я схватил детей, мы все вышли, но Нина решила вернуться за телефоном. Так и осталась с ним, обратно больше не вышла, — рассказал он.

Мужчина переживает, что его могут лишить родительских прав, так как в прокуратуре уже есть заявления на его имя. У него двое сыновей и две дочери в возрасте десяти, семи, четырёх и трёх лет.

Тело погибшей матери 22 октября отвезли в морг. Обстоятельства, при которых произошла трагическая смерть, изучают криминалисты.