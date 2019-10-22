"Женщина-паук" установила феноменальный рекорд за 7 секунд — видео

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На Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в следующем году, спортсменка будет главной фавориткой соревнований.

Индонезийка Ариес Сусанти Рахайю установила мировой рекорд в скалолазании, поднявшись на 15-метровую стену за 6,995 секунды. Об этом сообщает Bleacher Report.

На Кубке мира в Китае 24-летняя спортсменка, также известная как "Женщина-паук", побила предыдущее мировое достижение китаянки Сонг Йилинг (7,101 секунды), установленное в апреле этого года. Таким образом индонезийка стала первой женщиной, которая сумела покорить высоту быстрее чем за семь секунд.

Эксперты считают Рахайю фавориткой Олимпийских игр 2020 года в Токио, в программу которых впервые включили скоростное скалолазание.

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