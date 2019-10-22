Трап врезался в пассажирский самолёт в Шереметьево — фото

Трап протаранил пассажирский "боинг" авиакомпании Vietnam Airlines. Инцидент произошёл в московском аэропорту Шереметьево. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
За последние два месяца это далеко не первый инцидент в столичном Шереметьево. Так, в воздушной гавани столкнулись самолёты "Аэрофлота" и Royal Flight, затем телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота", а тягач едва не раздавил грузчика.
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