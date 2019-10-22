Суд освободил из СИЗО виновника смертельного ДТП у станции "Славянский бульвар"

Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, который на автобусе въехал в подземный переход и задавил четырёх человек. Тихонова освободили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суд отменил приговор Дорогомиловского районного суда, вынесенный 19 декабря 2018 года, и отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщал Лайф, 25 декабря 2017 года пассажирский автобус, который следовал из "Сколкова" до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами ДТП стали четверо, больше 10 человек пострадали.

Спустя год водителя автобуса признали виновным в трагедии и осудили на четыре года колонии общего режима.