Московские хирурги спасли подростка, у которого перестал открываться рот

Из-за разрастания костной ткани он также не мог нормально дышать при физнагрузках.

Московские хирурги провели операцию 14-летнему подростку, у которого не открывался рот из-за разрастания костной ткани. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

— Во время осмотра 14-летний мальчик не смог открыть рот: приём пищи был возможен лишь через пятимиллиметровую щель... Пациенту поставили диагноз: анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Компьютерная томография показала патологическое разрастание костной ткани между височной костью и ветвью нижней челюсти единым блоком, — говорится в сообщении.

Подросток не только не мог полноценно питаться, но у него также были проблемы с дыханием во время физических нагрузок.

Мальчику провели сложную операцию по удалению лишней костной ткани и затем установили эндопротез. Сейчас его уже выписали в окрепшем состоянии из больницы, но ему необходимо находиться под наблюдением врачей.

В столичном Депздраве напоминают, что при появлении любых болей или физического дискомфорта нужно сразу обращаться к специалистам, чтобы избежать осложнений.