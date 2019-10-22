Япония и Южная Корея подняли истребители для сопровождения российских Ту-95 МС

Япония выделила для сопровождения российских ракетоносцев истребитель F-2, а Южная Корея — F-15 и F-16.

Два стратегических бомбардировщика Ту-95 МС выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При этом в эскорт ракетоносцев вошли истребители СУ-35С и самолёт дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС. В свою очередь для сопровождения Япония подняла в воздух F-2, а Южная Корея — истребители F-15 и F-16.

В Минобороны отметили, что полёты российских самолётов выполнялись в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. При этом не была нарушена граница ни одного из государств.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 и Су-27 на Балтике.