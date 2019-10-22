Военные НАТО сменят GPS на карты и компасы

Официально бельгийские власти эту информацию не комментируют "из соображений безопасности".

Бельгийская армия, принимающая участие в учениях НАТО, снова начнёт пользоваться топографическими картами и компасами, пишет издание De Morgen со ссылкой на источники.

Такое решение обосновано беспокойством военного ведомства из-за уязвимости сигналов GPS. Есть основания полагать, что их могут нарушить, например, со стороны России.

В издании отметили, что Министерство обороны страны "из соображений безопасности" никак эту информацию не прокомментировало.

Ранее Лайф сообщал, что во время прошлогодних учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") было зафиксировано нарушение работы системы глобального позиционирования GPS. Премьер Финляндии предположил, что эти помехи могут быть вызваны российским вмешательством.