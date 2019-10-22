Путин наградил главу следственной группы по делу "Зимней вишни"

Габдулин получил медаль за отличные показатели за время многолетней работы, а также за "заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан".

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина. Об этом сообщается в указе главы государства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени Габдулина Рустама Рашитовича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ, — говорится в указе.

Напомним, Габдулин был руководителем следственной группы по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Кроме того, он возглавлял дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля текущего года и 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Также Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени статс-секретаря заместителя министра юстиции РФ Вадима Фёдорова и председателя ЦИК Республики Адыгея Нурбия Самогова "за заслуги в развитии избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу".

Ранее Лайф писал, что Путин наградил астронавта NASA орденом Мужества после аварии "Союза".