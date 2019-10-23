Обман в составе. "Росконтроль" проверил тростниковый сахар

"Росконтроль" исследовал тростниковый сахар известных федеральных брендов. Оказалось, что в некоторых образцах присутствуют консерванты, не указанные в составе.

Эксперты проверили сахар брендов "Мистраль", "Брауни", Milford, Maitre, Dan Sukker, "Золотой тростник" и "О'кей". Исследование проводилось в государственной аккредитованной лаборатории. Программа испытаний включала более 40 параметров оценки качества и безопасности.

Тростниковый сахар — продукт совсем не дешёвый. Для сравнения, если изготовленный из сахарной свёклы сахар стоит от 40 рублей за килограмм, то самый дешёвый в нашем списке образец торговой марки "О'кей" стоит 150 рублей за килограмм, а самый дорогой, бренда Maitre, — почти 600 рублей за килограмм. Подкрашенных подделок в образцах не обнаружено. Ранее "Росконтроль" обнаружил несоответствие заявленному качеству сразу у нескольких марок белого сахара .

Больше всего сахарозы, а значит, и сладости, в нашем списке у самого дорогого образца — Maitre. Меньше всего сахарозы в Dan Sukker.

Обман в маркировке

В любом сахаре присутствует сернистый ангидрид, или диоксид серы. Это консервант, который может вызвать реакцию непереносимости у отдельных лиц. Если он содержится в продукте в концентрации более 10 мг/кг, то обязательно должен быть указан в маркировке. Исследование "Росконтроля" показало, что в сахаре Maitre и Dan Sukker это вещество есть, однако их производители не потрудились проинформировать покупателей о потенциальной опасности.