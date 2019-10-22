Милонов: Хеллоуин — это сифилис, от которого нужно лечиться

Депутат поздравил "безмозглых поклонников "Макдоналдса" с наступающим праздником и отправил их отмечать его куда-нибудь подальше от школ, торговых центров и других общественных мест.

Депутат Госдумы Виталий Милонов — один из самых убеждённых противников празднования Хеллоуина в нашей стране. Ежегодно в преддверии праздника он организует рейды, круглые столы и пресс-конференции, на которых убеждает россиян отказаться от этой традиции и не приучать к ней своих детей. Парламентарий не теряет надежды, что Хеллоуин можно будет законодательно запретить в России, а пока рекомендует отказаться от его проведения в школах, кафе и барах, а также в общественных местах.

Милонов объясняет: Хеллоуин — это не светский праздник, он носит определённый религиозный характер, а потому его проведение должно быть регламентировано.

— Хеллоуин — это праздник поклонения тёмным силам, а российское законодательство предписывает, что эти праздники проводиться не могут, особенно в общественных местах, — заявил депутат на пресс-конференции в НСН.

Парламентарий указывает и на тот факт, что Хеллоуин совершенно искусственно навязан русскому человеку. Он не имеет ничего общего с нашей историей и культурой и не оправдан даже с чисто бытовой точки зрения: тыква не самая популярная в России кормовая культура, и у нас она не выращивается в таких масштабах, чтобы приходилось её утилизировать таким странным, по мнению депутата, образом: вырезая пугающие рожицы.

— Это глупая, заимствованная безмозглыми поклонниками "Макдоналдса" традиция, не имеющая никаких исторических корней в России, — указал Милонов.

Вместе с тем депутат не видит смысла постепенно вытеснять Хеллоуин из России, заменив его каким-то другим праздником, более свойственным русской культуре.

— Хеллоуин — это вирус, это такой сифилис, который пришёл к нам и от которого нужно лечиться. Не нужно заменять сифилис чем-то другим, — уверен он.

Но если вы всё же планируете отмечать этот праздник, не забудьте прочитать рекомендации экспертов о том, как выбрать лучшую тыкву на Хеллоуин. А для выбора праздничного образа загляните сюда.