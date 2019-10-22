В Кремле объяснили трудности с саммитом "нормандской четвёрки"

Песков напомнил о позиции Владимира Путина по данному вопросу: "сначала подготовка, потом саммит".

"Нормандский формат" испытывает трудности из-за того, что одна из сторон отходит от минских соглашений. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно это является препятствием для того, чтобы назначить дату проведения "нормандского саммита".

— Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат", скажем так, испытывает определённые трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время, — сказал Песков журналистам.

Песков добавил, что никаких сроков проведения встречи пока нет. Пресс-секретарь напомнил позицию Владимира Путина: "сначала подготовка, потом саммит", но сейчас одна из сторон постоянно меняет свою запросную позицию, что мешает приготовлениям ко встрече.

Ранее Владимир Путин заявил о безальтернативности минских соглашений в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также на днях Путин обсудил "нормандский саммит" с канцлером Германии Ангелой Меркель.