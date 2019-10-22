Медведев предупредил о неизбежных изменениях на рынке труда из-за роботов

Рассуждая о последствиях роботизации, премьер отметил, что кризиса на рынке труда не будет, так как будет достигнут баланс.

На фоне постепенной автоматизации труда необходимо постепенно готовиться к масштабной переквалификации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе сессии форума "Открытые инновации".

Он отметил, что на сегодняшний день в мире работает около двух с половиной миллионов роботов. При этом премьер оговорился, что в основном передовые технологии внедряются в таких "технологически и финансово готовых" странах, как Южная Корея, Германия и Сингапур.

— Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее мы всё равно должны готовиться к серьёзной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами, — передаёт его слова ТАСС.

По словам премьера, люди должны обладать креативным мышлением и способностью быстро решать проблемы. Для этого, по его мнению, необходимо внести изменения в систему образования.

Рассуждая о последствиях роботизации, премьер отметил, что кризиса на рынке труда не будет, так как будет достигнут баланс. Он предположил, что равновесие со временем может сместиться в сторону "более высокотехнологичной специальности, гибкой или удалённой занятости" людей.

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