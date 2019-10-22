Белгородец отсидел за секс со школьницей, вышел и снова вступил с ней в связь

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, которого подозревают в близости с 15-летней девочкой.

— По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый, вернувшись после отбытия наказания за половое сношение с малолетней и незаконный оборот наркотиков, вновь вступил в интимную связь с этой же девочкой. 15-летняя потерпевшая забеременела, — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф также рассказывал про педофила из США, который преодолел 564 километра, чтобы встретиться с 14-летней девочкой, которой он присылал откровенные фото в Сети. Но ей оказался полицейский под прикрытием, который арестовал мужчину.