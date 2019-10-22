В Перми нашли тела вдовца и его 11-летнего сына. Их зарубил топором родственник

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Фото © Pixabay

Тела обоих погибших обнаружили в их квартире. Главным подозреваемым, по версии следствия, является дядя ребёнка.

В Кировском районе Пермского края жестоко убили 55-летнего вдовца и его несовершеннолетнего сына. О трагическом инциденте сообщили на сайте регионального управления СКР.

Тела погибших со следами насильственной смерти обнаружили в их квартире. По факту преступления было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

Следствие полагает, что вдовствующего отца и его 11-летнего сына убил 67-летний дядя ребёнка.

По данным следствия, в ночь на 22 октября 2019 года на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанёс мужчине и мальчику несколько ударов топором, причинив тяжёлые травмы, от которых они скончались на месте, — сообщается в заявлении.

В настоящий момент предполагаемый преступник задержан. Расследование продолжается.

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