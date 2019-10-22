Назван город, в котором живут самые хвастливые россияне

По словам экспертов, хвастаются больше те, кто не уверен в себе и ждёт одобрения от окружающих.

Жители Сочи оказались самыми хвастливыми по итогам опроса, проведённого агентством Zoom Market.

Чтобы определить уровень хвастовства, респондентам задали ряд вопросов: о том, как часто они делятся своими успехами с другими, приятно ли им рассказывать о своих достижениях людям, доставляет ли им удовольствие подчёркивание своих заслуг при общении с другими, могут ли они назвать себя хвастливыми.

Ответив на эти вопросы, жители южного города оставили позади всех конкурентов. Второе место заняли челябинцы, третье — краснодарцы. В топ-10 городов-хвастунов также вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.

Последние строчки в списке заняли города Урала и Сибири — Пермь, Новосибирск и Омск.

Эксперты агентства отметили, что хвастливость в основном присуща неуверенным в себе людям, которым нужно одобрение их поступков.