СМИ назвали возможную причину гибели трёх человек на руднике "Норникеля"

Тела сотрудников нашли в заброшенной шахте: сначала в неё спустились двое, когда они не вернулись, за ними отправился горный мастер. Всех троих в итоге нашли погибшими.

Три человека, которые погибли при аварии на руднике "Таймырский" компании "Норникель", могли стать жертвами выброса газа: метана или диоксида углерода. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, инцидент произошёл в заброшенной шахте. Двое сотрудников отправились в неё, так как стоит вопрос о возобновлении её деятельности. Когда двое не вернулись, то за ними отправился третий сотрудник. Пятый канал уточняет, что мужчина пытался оказать им первую помощь, но умер сам.

Власти Красноярского края подтверждают часть информации о ЧП на руднике.

— В ходе работы главный механик и главный специалист отошли и не возвратились, за ними пошёл на поиск мастер и тоже пропал. После этого нашли всех троих, — заявил вице-премьер Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

По данным СМИ, жертвами стали горный мастер Евгений К. 1979 года рождения, заместитель главного механика рудника Сергей К. 1970 года рождения и 45-летний специалист проектного офиса Кирилл К.

В "Норникеле" заявили, что на месте работает военизированная горноспасательная часть и создана комиссия для выяснения всех обстоятельств ЧП.