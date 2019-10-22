Двойник Зеленского готов его подменять: Тоже не понимаю в политике и вёл свадьбу

Житель Узбекистана также рассказал, что мечтает о карьере юмориста в Comedy Club.

Умид Исабаев, известный как московский двойник Владимира Зеленского, рассказал, что мечтает о карьере комика и готов подменять украинского президента.

— Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят — одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вёл свадьбу в Дагестане, — сказал Mash Исабаев.

Он также поделился, что мечтает о карьере юмориста в Comedy Club и хотел бы сниматься в фильмах и телешоу.

— Возьми меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club, если получится, — обратился московский двойник Зеленского.

Напомним, уроженец Узбекистана Умид Исабаев стал известен как московский двойник президента Украины. Выяснилось, что мужчина переехал вместе с семьёй в столицу и работает автомоляром.