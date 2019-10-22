Эмилия Кларк рассказала, о чём жалеет после финала "Игры престолов"

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Кроме того, актриса пожалела, что ничего не забрала на память со съёмок сериала.

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что критика последнего сезона проекта разбила ей сердце. Об этом сообщает портал Dni.ru.

Особенно обидно актрисе было за своих друзей — создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайса.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Btjohbhl0Z_/?utm_source=ig_embed" target="_blank">emilia_clarke</a></p>

Также Кларк посетовала, что ничего не забрала со съёмок на память.

Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование у зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и подписали петицию с просьбой переснять последний сезон. Джордж Мартин назвал возмущённых зрителей токсичными.

Ранее стало известно, что в черновом варианте сценария сериала Дейенерис убила Кхала Дрого из мести.

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