Туристов в Арктике предостерегли от моржих

Наибольшую опасность для туристов и учёных в Арктике представляют айсберги, а также моржи и белые медведи, заявил замдиректора нацпарка "Русская арктика" Иван Мизин.
Всё дело в том, что "маршрут" дрейфующего айсберга непредсказуем и избежать его столкновения с судном непросто. Также для путешественников опасны моржи, в особенности самки с детёнышами.
— Среди моржей чаще всего нападают самки, у которых есть потомство. Летом на архипелаге Земля Франца-Иосифа эти животные образуют смешанные лежбища, в том числе с детёнышами этого года рождения. Молодые моржи — подвижные животные, которые любят поиграть и подраться. Небольшой объект, например лодку, морж воспринимает как угрозу (типа касатки или другого моржа), поэтому защищается при столкновении, — приводит его слова РИА "Новости".
Мизин отметил, что во время нападения морж бьёт свою жертву клыками и каждый год в нацпарке происходит до трёх инцидентов с нападением этих животных. Он также предостерёг путешественников от приближения к белым медведям, предупредив, что те могут напасть.
Ранее сообщалось, что Министерство природы РФ завершило дополнительные исследования для расширения границ России в Арктике.
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