Директор курского интерната заставлял инвалидов работать на своих знакомых

Психически нездоровые люди выполняли роль наёмных работников, которым за труд не платили.

В Курской области директор Суджанского психоневрологического интерната стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

— Установлено, что в 2018–2019 годах директор интерната по просьбе знакомых, не желающих нести материальные затраты на оплату труда наёмных работников, передавал им опекаемых инвалидов для выполнения подсобных работ на территории их домовладений и хозяйств, — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, в результате этого недееспособные душевнобольные пациенты более года "были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжёлые физические работы".

На основании этого в отношении директора психоневрологического интерната было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Максимальная санкция по данной статье предусматривает до четырёх лет лишения свободы.