СКР показал, как женщина бросила младенца в центре Москвы

Следственный комитет России опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как в центре Москве бросили шестимесячную девочку.
На кадрах видно, как женщина оставляет ребёнка на улице и уходит. Ранее сообщалось, что девочку оставил некий мужчина. В конце видео показывается другая женщина, которая нашла младенца.
Напомним, что малышку обнаружили на улице Щепкина. Сейчас она находится в инфекционной больнице. Врачи оценивают её состояние как хорошее.
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