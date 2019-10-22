СКР показал, как женщина бросила младенца в центре Москвы

Девочка находится в инфекционной больнице. Её состояние медики оценивают как хорошее.

Следственный комитет России опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как в центре Москве бросили шестимесячную девочку.

На кадрах видно, как женщина оставляет ребёнка на улице и уходит. Ранее сообщалось, что девочку оставил некий мужчина. В конце видео показывается другая женщина, которая нашла младенца.

Напомним, что малышку обнаружили на улице Щепкина. Сейчас она находится в инфекционной больнице. Врачи оценивают её состояние как хорошее.