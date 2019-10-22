Чаплин раскрыл опасность Хеллоуина: Когда ты играешь с бесом, он играет с тобой

Священник уверен, что подобные праздники не проходят бесследно для души человека, причём в первую очередь под угрозой дети.

Протоиерей Всеволод Чаплин прояснил позицию Русской православной церкви относительно Хеллоуина, который будет праздноваться в конце октября. По словам священника, отмечать или нет — это дело каждого человека. Любой может сделать выбор, но перед этим Чаплин советует задуматься о символизме этого праздника.

— Это образ зла, а игра с образом зла не может быть просто игрой. Потому что, когда ты играешь с бесом, он играет с тобой, и тебе это в конечном итоге очень не понравится, — предупреждает священник.

Чаплин отметил, что для русского человека такие заигрывания с тьмой недопустимы. Об этом нам говорит не только религия, но и осмысление народной культуры. Неслучайно наши предки говорили: "Не поминай чёрта всуе".

— У нас очень прочно в традиции было заложено, чтобы даже в быту не упоминалась нечистая сила, — напомнил Чаплин на пресс-конференции в НСН.

Но главная опасность в праздновании Хеллоуина, по мнению представителя РПЦ, представляется для детей. Этот праздник отождествляет смерть с элементом игры, изображает её чем-то ярким и лёгким, хотя это очень далеко от истины. Таким образом, дети теряют правильную дорогу в жизни.

— Для детей нужно больше свободы, в том числе через обсуждение вопросов жизни и смерти. Я задумался о конечности человеческой жизни лет в девять или восемь, и для меня это был серьёзный вопрос, — поделился священник. — Со мной об этом не говорили ни в школе, ни дома, родители были неверующие, отец — ярый атеист. А с детьми нужно не боясь говорить, в том числе в школе, о жизни и смерти, о том, какие есть учения о судьбе человека после его кончины. Дети всё равно задумываются об этом.

Как уже сообщал Лайф, против празднования Хеллоуина в очередной раз выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий не теряет надежды, что навязанный западной культурой праздник можно будет законодательно запретить в России, а пока рекомендует отказаться от его проведения в школах, кафе и барах, а также в общественных местах.