Путин и Эрдоган не обсуждали поставки российских Су-35 и Су-57 Турции

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не затронули тему поставок отечественных истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

— Нет, не обсуждалось, — заявил он ТАСС.

Шугаев заметил, что Анкара заинтересована в отечественных истребителях, но пока может приобрести только Су-35, а Су-57 могут стать следующим этапом.

При этом он подчеркнул, что пока о контрактах говорить рано, так как сейчас проходят консультации. Шугаев добавил, что в беседе с Эрдоганом также не обсуждалась поставка зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее сообщалось, что сегодня в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. В центре обсуждений оказались Сирия и военная операция "Источник мира".