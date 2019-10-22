Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО "Космос"

Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на сумму в 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Во время заседания Черняков заявил, что не согласен с обвинениями, выдвинутыми против него, и попросил суд об экстрадиции. Просьба была поддержана как адвокатом, так и прокурором.
— Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие... Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл, — сказал Черняков.
Чернякова задержали в Польше в конце 2017 года по ордеру Интерпола.
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