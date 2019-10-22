При перестрелке на хуторе в Ростовской области погибло пять человек

На хуторе в Ростовской области произошла перестрелка. Жертвами стрельбы стали пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
В СК РФ по Ростовской области сообщили некоторые подробности ЧП. Перестрелка произошла ну хуторе Чернозубовка из-за конфликта между местными жителями. Во время побоища было применено охотничье ружье. От полученных ранений скончались пятеро мужчин. Еще двух госпитализировали.
Уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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