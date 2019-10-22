Украинец жил в старом склепе и разбрасывал по городу человеческие черепа

Полиция уже задержала мужчину. Ему может грозить штраф или лишение свободы на срок до трёх лет.

Полиция украинского Николаева задержала 27-летнего мужчину, который жил в склепе и разбрасывал человеческие черепа по городу. Об этом сообщает ГУ НП в Николаевской области.

— Мужчина извлёк их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели ещё шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения, — говорится в сообщении.

Найти злоумышленника удалось благодаря местной жительнице, которая обратилась к правоохранителям и рассказала, что ей под дверь подкинули череп с личной запиской, автора которой она знает.

Теперь задержанному может грозить штраф или срок лишения свободы до трёх лет.